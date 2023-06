Maio fecha com incentivo de R$ 319,5 milhões para onze indústrias no Estado

A reunião mensal do Grupo de Análise Técnica (Gate), realizada na sexta-feira (2/6), confirmou mais incentivos para empreendimentos do Estado via Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (Fundopem) e Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial (Proedi).O montante referente a maio foi de R$ 319,5 milhões, sendo R$ 249,5 milhões via Fundopem e R$ 70 milhões pelo Proedi. Dez projetos (seis de médio porte, três de porte grande e um de pequeno porte) foram contemplados pelo Fundopem, com geração de 239 empregos diretos. O projeto aprovado via Proedi abrange 140 novos postos de trabalho.

O recurso aprovado pelo Fundopem em maio é 87,4% maior do que o valor de abril, que foi de R$133,1 milhões para 13 indústrias (11 de porte médio, um de grande e um de pequeno). Além disso, entrega 70 vagas a mais do que as anunciadas em abril. Em maio, o financiamento via Fundo Operação será aplicado para fins variados, como ampliação da unidade industrial, instalação de planta, aumento da capacidade produtiva e modernização da estrutura.

Os dez projetos estão distribuídos em sete regiões: Serra (3), Vale do Taquari (2), Vale do Caí (1), Noroeste Colonial (1), Fronteira Oeste (1), Central (1) e Norte (1).As empresas estão sediadas nos municípios de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Encantado, Estrela, Erechim, Farroupilha, Horizontina, Ijuí, Júlio de Castilhos e Vale Real. As indústrias selecionadas são do segmento de alimentos (1), bens de capital (1), biocombustíveis, grãos e cereais (2), metalomecânico (2), eletroeletrônico (1), outros setores (1), petroquímica, plásticos e borrachas (1) e viticultura (1).

A multinacional John Deere possui o projeto com maior valor, totalizando R$ 145,1 milhões, com geração de 152 postos de trabalho. Localizada em Horizontina, na Fronteira Noroeste, a indústria irá investir na expansão da empresa com aumento da capacidade anual produtiva na ordem de 500 colheitadeiras e 950 plataformas de corte, além de melhoria na estruturação de sua instalação fabril.

A SGM Indústria de Cosméticos, de Encantado, no Vale do Taquari, compreendeo menor valor do lote, com R$ 992,7 mil. O recurso será convertido na ampliação e modernização da linha de produção de produtos de higiene e cosméticos.

O projeto da Fundição Ciron, indústria de grande porte do setor metalomecânico, de Alvorada,na região Metropolitana do Delta do Jacuí, foi contemplada pelo Proedi e vai disponibilizar 140 empregos diretos. O recurso será aplicado para criação de uma planta industrial de fundição de ferro, pintura e usinagem para atender à demanda por componentes do mercado automotivo e agrícola brasileiro.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, considera o resultado positivo. “O Fundopem e o Proedi são alguns dos principais programas de incentivo do Estado. Um dos nossos objetivos é avançar ainda mais na modernização desses instrumentos, que há pouco tempo passaram por um processo de alteração legislativa que já proporcionou avanços importantes – como, no caso do Fundo Operação,a criação do Fundopem Express, modalidadeque permite a apropriação direta do ICMSincremental via crédito presumido”, destaca. A outra modalidade é o Fundopem Tradicional, que compreende o financiamento parcial do ICMS incremental, com posterior abatimento após período de carência.

O diretor do Sistema Estadual para Atração e Desenvolvimento de Atividades Produtivas (Seadap), Gustavo Rech, reitera que cada vez mais novas empresas estão acessando o incentivo, especialmente o Fundopem. “Mantendo-se a média de projetos aprovados no Fundopem até o fim de 2023, poderemos chegar a 150 empreendimentos incentivados. E, quanto aos investimentos previstos, até julho ultrapassaremos o valor de R$ 1,7 bilhão do último ano”, garante.

Lista de projetos aprovados em maio



Cinco primeiros meses

De janeiro a maio deste ano, Fundopem e Proeditotalizam mais de R$ 2 bilhões em incentivos. O Fundo registra R$1,5 bilhão para 56 projetos com 1.541 empregos, eo Proedi alcançou R$ 121,8 milhões para quatro projetos e 445 empregos diretos. Além disso, estão em tramitação seis protocolos de intenção que somam R$ 348,5 milhões e previsão de geração de 20 empregos.Ao todo, o valor atingido entre acordos firmados e protocolos de intençãoé de R$ 2 bilhões para 66 projetos e 2.006 postos de trabalho.