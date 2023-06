Três Passos realiza poda de limpeza na Praça Reneu Geraldino Mertz

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SeMMA) permanece executando os trabalhos de poda e limpeza em Três Passos. Na terça-feira (06), os serviços estão sendo realizados na Praça Reneu Geraldino Mertz.

Todo o trabalho está sendo feito com a supervisão dos servidores da pasta, como a bióloga, para que o serviço seja feito com responsabilidade e tranquilidade, garantindo a saúde das plantas.

A poda de limpeza é feita para a retirada de ramos secos, atacados por pragas ou doenças e ramos ladrões, improdutivos. Essa operação tem o objetivo de eliminar as praças e doenças, permitindo um melhor arejamento da planta.

As podas em Três passos estão em execução com pessoas especializadas, para que as árvores se mantenham saudáveis e frondosas, mas em condições corretas, com responsabilidade e respeito ao meio ambiente.

Sempre que um local tiver árvores que serão podadas, a SeMMA estará presente. Os servidores recolhem o material vegetativo excedente e dá a correta destinação a galhos e folhas que tenham sido podados.

Muitas das árvores do local estão sofrendo com a erva-de-passarinho, que compromete a arquitetura da planta, deforma o caule, causa a seca de folhas, ramos e galhos. As plantas infestadas por essas daninhas estão sendo removidas.

