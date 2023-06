Criação do Dia Nacional da Força Jovem Universal vai a sanção

No relatório, Damares chamou a atenção para a atuação social da FJU" alt="" - Foto: MMULLER

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) aprovou nesta terça-feira (6) o relatório de Damares Alves (Republicanos-DF) favorável ao PL 2.994/2021 , que cria o Dia Nacional da Força Jovem Universal (FJU), a ser celebrado anualmente no segundo sábado do mês de janeiro.A proposta já foi aprovada na Câmara dos Deputados e, se não houver recurso para votação em Plenário, seguirá para sanção.

Damares chamou a atenção para a atuação social da FJU, grupo ligado à Igreja Universal do Reino de Deus.

—A FJU tem como propósito apoiar jovens de diversas formas, fornecendo principalmente apoio social. Um de seus objetivos consiste em direcionar recursos a jovens que estejam envolvidos em vícios, atividades criminosas ou que tenham enfrentado problemas familiares. São, pois, jovens carentes de perspectivas de vida. Há no Brasil aproximadamente 200 mil integrantes na FJU. As atividades às quais se dedicam abrangem as áreas de cultura e esporte, sendo capazes de mobilizar milhares de pessoas para a realização de espetáculos, torneios esportivos, gincanas multiculturais e shows de jovens talentos — disse a relatora.

A senadora contou que era ministra dos Direitos Humanos, no início de 2019, quando houve a tragédia do rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho (MG). Na ocasião, uma das instituições que a pasta acionou foi a FJU que, de acordo com Damares, foi a primeira a chegar ao local da tragédia, dando início às atividades voluntárias na região.