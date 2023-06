CI aprova federalização de rodovia entre Palmas e o terminal de Porto Nacional

A Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) aprovou nesta terça-feira (6) projeto que federaliza a rodovia TO-080, que faz a conexão entre a BR-153 e a BR-010, em ligação a Palmas.O PL 4.420/2019 , do então senador Siqueira Campos (TO), recebeu parecer favorável do relator, senador Eduardo Gomes (PL-TO). A matéria deve ser enviada para análise da Câmara dos Deputados, a menos que haja recurso para votação em Plenário.

O autor justifica a federalização com o argumento de que a TO-080 é uma rodovia de interesse nacional, onde se localiza o acesso ao terminal ferroviário de Porto Nacional (TO), fazendo a ligação rodoviária da capital Palmas com duas rodovias federais.

Eduardo Gomes concordou que o arco rodoviário que se pretende federalizar está de acordo com os objetivos do Sistema Federal de Viação, por viabilizar grandes fluxos de mercadorias em regime de eficiência, por meio de corredores estratégicos de exportação e abastecimento, como são os casos da BR-010 e BR-153.