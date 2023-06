Projeto que dá nome de Íris Rezende a rodovia no Tocantins é aprovado na CI

AComissão de Serviços de Infraestrutura (CI)aprovou nesta terça-feira (6) projeto que denomina Rodovia Iris Rezende Machado o trecho da BR-153 entre as cidades de Anápolis (GO) e de Aliança do Tocantins (TO),numa extensão de 621 quilômetros. A rodovia, oficialmente chamada Rodovia Presidente João Goulart, também é conhecida como Transbrasiliana e Belém-Brasília. Tem ao todo 3.542 km de extensão e corta o país no sentido Norte-Sul, passando por oito estados, indo do Pará até o Rio Grande do Sul.

O PL 710/2022, da deputada Flávia Morais (PDT-GO), recebeu parecer favorável do relator, senador Confúcio Moura (MDB-RO), e segue para o Plenário. Na visão de Confúcio, atrajetória de Iris Rezende se confunde com a história da cidade de Goiânia e do próprio estado de Goiás. Ele considerou "justa e merecida a homenagem a um dos mais brilhantes homens públicos do nosso tempo".

Biografia

Iris Rezende Machado teve mais de 60 anos de carreira política. Foi vereador, deputado estadual, senador, ministro da Agricultura e da Justiça, prefeito de Goiânia por quatro vezes e governador de Goiás duas vezes (de 1983 a 1987, quando Tocantins ainda pertencia ao território de Goiás, e de 1991 a 1995).

Nascido em 1933, emCristianópolis (GO), Iris Rezende formou-se em direito pela Universidade Federal de Goiás, em Goiânia. Eleito vereador em 1959, permaneceu na função até 1962.No ano seguinte, disputou a eleição para deputado estadual, sendo o mais votado em Goiás. Em 1965, aos 32 anos, Iris Rezende foi eleito pela primeira vez prefeito de Goiânia.

Em 1969, com o Ato Institucional n.º 5, editado pela ditadura militar,Iris Rezende foi cassado e perdeu por dez anos seus direitos políticos. Voltou para a advocacia até1979, quando houve a anistia e ele recobrou seus direitos políticos, disputando o governo estadual. Foi eleito em 1982.

Já na Nova República, em 1986, Iris assumiu o Ministério da Agricultura. Foi eleito governador em 1990 e senador em 1994. Em 1997, voltou a assumir um ministério, desta vez o da Justiça. Ainda retornou ao comando do Paço Municipal em três ocasiões, em 2004, 2008 e 2016.

Em 2020, já durante a pandemia da covid-19, aos 86 anos, Iris Rezende decidiu aposentar-se da política. Em 2021, sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico e, em decorrência de complicações clínicas, faleceu em 9 de novembro de 2021, aos 87 anos.