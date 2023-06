Governo lança Programa de Obras Escolares

O governo do Estado lançará, na manhã de terça-feira (6/6), o Programa de Obras Escolares, que prevê avanços no processo de qualificação da estrutura das instituições da rede estadual de ensino.

O evento contará com a presença do governador Eduardo Leite e das secretárias da Educação, Raquel Teixeira, e de Obras Públicas, Izabel Matte. O lançamento ocorrerá às 10h, na praça de eventos da Secretaria da Educação (Seduc), localizada no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre.

Após a apresentação do programa, os gestores concederão entrevista coletiva à imprensa, no gabinete da titular da Seduc.

Aviso de pauta

O quê:Lançamento do Programa de Obras Escolares.

Quando:terça-feira (6/6), às 10h.

Onde:Secretaria da Educação (Seduc) – Av. Borges de Medeiros, 1.501, bairro Praia de Belas – Porto Alegre