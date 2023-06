Na data em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente (5/06), a ANS celebra trabalhando intensamente em prol do desenvolvimento sustentável e do alcance dos objetivos da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), pautados em diretos humanos e do trabalho, na proteção ambiental e em ações anticorrupção.

E há mesmo o que comemorar! Desde 2014, a Agência vem desenvolvendo ações no sentido de promover mudança de cultura e adoção de boas práticas relacionadas a questões socioambientais, que vão desde medidas para redução de consumo até a implantação de regras para a realização de licitações sustentáveis, com a contratação de produtos e serviços que causem menor impacto ambiental.

“Não há outra alternativa para a sobrevivência do planeta: é preciso que cada um faça sua parte na racionalização do uso dos recursos naturais e financeiros, na luta pela inclusão e pela redução das desigualdades, na preservação do meio ambiente e na melhoria da qualidade de vida das pessoas. As instituições precisam se conscientizar de suas obrigações e servir de exemplo para sua força de trabalho e para a sociedade”, pontua o diretor-presidente da ANS, Paulo Rebello.

No dia 21 de março deste ano, a Agência lançou sua Política Integrada de Governança e Responsabilidade Socioambiental , o primeiro produto do projeto ESG, que já conta também com um Plano de Ação 2023-2025, com diversas ações em curso.

"A Política é uma iniciativa pioneira na Administração Pública, que concretiza a prática do ESG na esfera estatal e agrega valores ambientais, sociais e de governança à missão da ANS", ressalta Renato Cader, assessor da Presidência da Agência e líder do projeto.

Para dar transparência às ações implementadas e aos resultados de indicadores relacionados à governança e à responsabilidade socioambiental, foram lançados o Painel do Projeto ESG e o Painel de Governança e Sustentabilidade , ferramentas dinâmicas que reúnem informações e documentos sobre o tema e estão disponíveis no portal da Agência em Acesso à Informação > Transparência e Prestação de Contas > Governança e Responsabilidade Socioambiental (ESG).

Entre as medidas em andamento, está a seleção de cooperativas de catadores de materiais recicláveis para a realização da Coleta Seletiva Cidadã. O Edital de Chamamento Público Compartilhado , coordenado pela Assessoria de Gestão e Sustentabilidade (AGES) da Diretoria de Gestão (DIGES), foi lançado em abril deste ano e a previsão é que ainda no final de junho a coleta seja iniciada.