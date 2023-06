ANAC é a agência federal melhor colocada em ranking do Ministério da Fazenda

A ANAC recebeu nota 9,443, na soma de indicadores de implementação da contabilidade, de custos por competência (regularidade e dispersão), de utilização das ferramentas de detalhamento de custos disponíveis no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi) Web (personalização) e de economia no consumo de insumos (economicidade).

O resultado está no recém-publicado Relatório Foco em Custos Anual (RFC) de 2022 . O RFCé elaboradopela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e apresenta uma visão geral dos custos do Governo Federal.