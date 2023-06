Lideranças políticas se reúnem para apoiar o Movimento Pró Ferrovia Norte-Sul

Na tarde desta sexta-feira (02), lideranças políticas das regiões Celeiro e Zona da Produção, juntamente com representantes de empresas e instituições, participaram de uma reunião na sede da Amuceleiro, em Três Passos. Essa iniciativa, coordenada em conjunto entre a Amuceleiro e a Amzop, teve como objetivo apresentar o Movimento Pró Ferrovia Norte-Sul e mobilizar forças para que o traçado original, projetado em 2014, seja mantido para a construção de uma futura estrada de ferro que abrangerá municípios da região.

Durante o encontro, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Ambiental de Panambi, Rafael Jacques de Oliveira, apresentou o plano da ferrovia, os estudos realizados até o momento e os possíveis traçados. Ele buscou sensibilizar as lideranças da região Celeiro para que se unam aos esforços da Amzop, a fim de garantir que o projeto original seja respeitado. Essa iniciativa trará benefícios diretos à região Norte e Noroeste do Rio Grande do Sul, estabelecendo uma conexão direta e economicamente sustentável com o centro do Brasil e o porto de Rio Grande.

É importante destacar que as regiões de Erechim e Passo Fundo estão pleiteando uma mudança no traçado original, o que contraria os interesses dos municípios da Amzop. O prefeito de Palmeira das Missões e presidente da Amzop, Evandro Massing, assim como o prefeito de Tiradentes do Sul e presidente da Amuceleiro, Alceu Diel, estiveram presentes no encontro para discutir a importância desse assunto.

A ferrovia Norte-Sul já alcança Chapecó e Caibi, em Santa Catarina, e a proposta é que, a partir dessas localidades, ingresse em território gaúcho. Os estudos realizados até o momento indicam que o traçado mais viável e capaz de modernizar o modal é o trajeto que inicia em Vicente Dutra, no Norte do Rio Grande do Sul, uma tese defendida pela Amzop e Amuceleiro.

Para as lideranças políticas presentes no encontro, a concretização da ferrovia possibilitará um significativo avanço no desenvolvimento econômico das regiões Celeiro e Zona da Produção, trazendo benefícios concretos para essas localidades.

