CITEGEM assina convênio para receber R$ 1 milhão de reais

Na sexta-feira (02), o Fundo para Reconstituição de Bens Lesados (FRBL), cujo Conselho Gestor é presidido pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), firmou dois termos importantes. Um deles foi um convênio com o Consórcio Intermunicipal de Gestão Multifuncional (Citegem), no valor de R$ 1 milhão, visando beneficiar a entidade composta por 12 municípios da região Celeiro.

A assinatura dos termos foi realizada pelo presidente do Conselho Gestor do FRBL, o promotor de Justiça Daniel Martini, juntamente com o presidente e prefeito municipal de Três Passos, Arlei Tomazoni, e o assessor, Paulo Pedro Serafini, representando o Citegem.

O convênio estabelecido com o Citegem, contemplado pelo Edital 01/2023-FRBL, tem como objetivo promover o desenvolvimento de atividades relacionadas ao manejo adequado dos resíduos sólidos provenientes dos 12 municípios consorciados (Bom Progresso, Braga, Campo Novo, Coronel Bicaco, Crissiumal, Esperança do Sul, Humaitá, Sede Nova, São Martinho, São Valério do Sul, Tiradentes do Sul e Três Passos). Para alcançar essa meta, o repasse financeiro possibilitará a aquisição de uma máquina para auxiliar na operação das células do aterro sanitário, garantindo a realização correta dos procedimentos e uma gestão mais eficiente dos resíduos sólidos.

Essa parceria entre o FRBL e o Citegem visa fortalecer a gestão dos resíduos sólidos na região Celeiro, contribuindo para a preservação ambiental e a sustentabilidade. A aquisição da máquina proporcionará melhores condições para o manejo adequado dos resíduos, tornando o processo mais eficiente e contribuindo para a conservação do meio ambiente.

A iniciativa demonstra o compromisso do FRBL e do Ministério Público do Rio Grande do Sul com a promoção de práticas sustentáveis e a gestão responsável dos recursos naturais. Além disso, o convênio firmado reforça a importância da cooperação entre entidades públicas para alcançar resultados positivos em benefício da comunidade.

