Divulgados os ganhadores dos vales-compras da Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais em Derrubadas

A Prefeitura de Derrubadas divulgou os nomes dos ganhadores dos vales-compras da Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais, referente ao mês de maio de 2023. O sorteio foi realizado na última quarta-feira nas dependências da prefeitura municipal, e os contemplados já podem retirar seus prêmios junto ao setor de administração.

Confira a lista dos ganhadores e seus respectivos valores de vales-compras: 1º lugar: Levino Long - R$ 350,00 2º lugar: Rafael Laste - R$ 300,00 3º lugar: Marcos Steinke - R$ 250,00 4º lugar: Valentina Rohde - R$ 200,00 5º lugar: Sandra Bornholdt - R$ 150,00 6º lugar: Elvira Nunes - R$ 150,00 7º lugar: Rodrigo Vendrusculo - R$ 100,00 8º lugar: Patrícia Ruff Selle - R$ 100,00 9º lugar: Andreia Rech Geroldini - R$ 100,00 10º lugar: Viviane Rohde - R$ 100,00

A Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais continuará em vigor até dezembro de 2023, com sorteios realizados sempre no último dia útil de cada mês. Para concorrer aos prêmios, basta efetuar compras no comércio local e trocar as notas fiscais por cupons na Prefeitura de Derrubadas.

A iniciativa tem como objetivo incentivar a emissão de notas fiscais, fortalecendo a economia local e contribuindo para o desenvolvimento do município. Além disso, ao participar da campanha, os cidadãos têm a oportunidade de concorrer aos vales-compras e serem contemplados com valores que podem ser utilizados para realizar novas compras no comércio da região.

Os ganhadores do sorteio de maio são exemplos de pessoas que estão aproveitando essa oportunidade e sendo recompensadas por sua contribuição para a economia local. Portanto, não perca a chance de participar da Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais de Derrubadas e concorrer aos prêmios mensais. Compre no comércio local e ajude a fortalecer o município!

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.