Síndicos buscam soluções para medição individualizada nos condomínios

Depois de superar os desafios relativos à medição individualizada de água e gás nos condomínios, os síndicos agora buscam soluções para uma outra demanda crescente: o abastecimento de carros elétricos nas áreas comuns dos prédios. Além da oferta de vagas para esses veículos, o rateio do consumo da energia elétrica usada é uma preocupação.

A grande atenção dos síndicos a esse assunto se justifica pela tendência mundial do mercado de carros elétricos. No Brasil, a estimativa é de que as vendas desse tipo de veículo sejam alavancadas a partir de 2027 e, até 2040, a frota deve ultrapassar 35 milhões de unidades. Essa projeção sobre Eletrificação Veicular é da Strategy&, consultoria estratégica da PwC Brasil. Além disso, o estudo prevê uma alta de até 106% ao ano nas vendas de veículos elétricos entre 2022 e 2029.

De acordo com o vice-presidente da área das Administradoras de Condomínios da CMI/Secovi-MG, Leonardo Mota, "a maioria dos condomínios não tem estrutura adequada para o abastecimento de carros elétricos nem para a cobrança pelo consumo". O número de vagas disponíveis pode ser insuficiente e a implantação de medidores individuais de consumo costuma ser muito onerosa.

Para os prédios que não foram projetados para incluir abastecimento de carros elétricos, o ideal, segundo ele, é que os síndicos apurem o custo de cada recarga e combinem o pagamento com os moradores que usam o serviço. Dessa forma, não haverá impacto para os demais moradores que têm carro a combustão. Como a realidade de cada condomínio é bem diferente, Leonardo Mota indica que os síndicos devem buscar orientações das empresas administradoras de condomínio.

A administradora Pacto oferece esse serviço de orientação aos clientes e também mantém parceria com a empresa Seu Consumo. Pela plataforma, os usuários têm acesso ao consumo individualizado de água e gás.

O mercado de carros elétricos também está impulsionando as empresas que desenvolvem produtos em Minas Gerais. Uma empresa sediada em Lagoa Santa (MG) lançou recentemente um equipamento para proteção e gestão de consumo de energia para veículos elétricos.

O Clamper Mobi IOT tem como foco os condomínios, pois, em sua maioria, a energia elétrica disponível na área da garagem é de uso comum e dividida igualmente entre os moradores, o que, muitas vezes, impossibilita a recarga de veículos elétricos. "Nossa solução dá ao proprietário do veículo visibilidade quanto ao consumo de energia e possibilita ao síndico gerenciar o gasto de cada unidade, realizando a divisão do valor de energia elétrica entre os moradores de acordo com o consumo de cada um", explica Manoel Francisco Lemos, especialista de pesquisa e desenvolvimento da empresa.

O produto, que possui conectividade wi-fi, registra o consumo de energia elétrica e sincroniza os dados com a nuvem. Os dados são acessados por uma plataforma web intuitiva, em que o gestor do condomínio pode verificar o consumo de cada unidade no mês atual e o histórico de consumo dos meses anteriores. "Nosso sistema ainda notifica o usuário caso a proteção contra surto necessite ser substituída por ter chegado ao fim de sua vida útil", complementa Lemos. Além da gestão do consumo, o produto o carregador e o veículo contra surtos elétricos, sobrecarga, curto-circuito e choques elétricos.