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Eventos corporativos viram motor de transformação cultural

Diante da queda no engajamento e da corrida por inovação, empresas passam a usar convenções e kick-offs para acelerar mudanças de comportamento. Pa...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/08/2026 às 18h10
Eventos corporativos viram motor de transformação cultural
Divugação Pink Eventos

Convenções, kick-offs e encontros de integração deixaram de ser apenas momentos de apresentação de metas e reconhecimento de equipes para se tornarem instrumentos de transformação da cultura organizacional. Diante de um ambiente de negócios marcado pela adoção acelerada de inteligência artificial, por novas formas de trabalho e por dificuldades na retenção de talentos, empresas têm tratado os eventos corporativos como ferramenta estratégica para alinhar lideranças e equipes e acelerar mudanças de comportamento.

O movimento ocorre em um cenário de baixo engajamento profissional. Segundo levantamento da Engaja S/A, apenas 39% dos trabalhadores brasileiros consideram-se engajados, o que gera uma perda econômica estimada em R$ 77 bilhões por ano — cerca de 0,66% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. No entanto, outra consultoria, feita pela empresa Gallup, aponta que organizações com equipes engajadas registram produtividade até 23% maior.

Da comunicação à experiência

A transformação também redefiniu a forma como os encontros são concebidos. Cenografia, tecnologia, conteúdo, experiências sensoriais e ativações interativas deixaram de cumprir função meramente decorativa e passaram a operar como recursos para reforçar mensagens estratégicas e gerar identificação das equipes com o propósito do negócio.

O setor que sustenta essas iniciativas tem peso relevante na economia: de acordo com o III Dimensionamento do Setor de Eventos no Brasil, elaborado por Sebrae, ABEOC Brasil e FIEC, cerca de 300 mil empresas movimentaram R$ 813,5 bilhões em 2024, o equivalente a 4,6% do PIB nacional, com a realização de mais de 10 milhões de eventos ao longo do ano.

Para Aline Rosa, CEO da Pink Eventos e coautora do livro "CX & CS – Criando Experiências que Geram Valor", os encontros presenciais assumiram um papel que a comunicação convencional não alcança. "A cultura organizacional não é construída em um evento. Mas um evento bem desenhado pode acelerar uma cultura que levaria meses para se consolidar. Quando estratégia, emoção e experiência acontecem ao mesmo tempo, as pessoas deixam de apenas entender a mensagem. Elas passam a acreditar nela", afirma.

Segundo a executiva, comunicar uma estratégia deixou de ser suficiente para viabilizar processos de transformação. "As empresas investem milhões em tecnologia para transformar seus negócios. Mas nenhuma transformação acontece se as pessoas não comprarem essa ideia. É por isso que os eventos ganharam um papel estratégico: eles conectam pessoas ao propósito, à visão e ao futuro da empresa", avalia.

Inteligência artificial como fio condutor

Um exemplo dessa abordagem foi o kick-off realizado pela Arklok para a equipe comercial, no Japy Golf Resort. Sob o conceito "Código IA – Inovação Arklok", o encontro apresentou o planejamento estratégico de 2026 e utilizou a inteligência artificial como elemento central da narrativa, reunindo lideranças, especialistas de mercado, painéis, palestras e atividades de integração e reconhecimento das equipes.

Responsável pelo planejamento, pela criação e pela execução da experiência, a Pink Eventos traduziu o conceito em uma cenografia inspirada no universo da tecnologia, na qual um robô interativo recepcionava e interagia com os participantes, deslocando a inovação do discurso para a vivência.

Para a especialista, a tendência aponta para eventos avaliados menos pela estrutura e mais pelo impacto que provocam no dia a dia das organizações. "O futuro dos eventos corporativos não será medido pelo palco, pelo buffet ou pela cenografia. Será medido pelo comportamento que eles conseguem transformar quando as pessoas voltam para a empresa", conclui.

Nesse contexto, os encontros presenciais tendem a ganhar relevância justamente por oferecer proximidade e vivência compartilhada, atributos difíceis de reproduzir em ambientes exclusivamente digitais e cada vez mais decisivos para engajar equipes em ciclos de mudança.

Para mais informações, basta acessar: https://www.pinkeventos.com.br

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