Recursos garantidos para a construção da ponte entre Brasil e Argentina: uma conquista para a região

O vice-presidente do Parlamento do Mercosul, deputado Celso Russomano, de São Paulo, concedeu uma entrevista exclusiva ao programa Tribuna Popular, no último sábado, em que abordou os avanços dos trabalhos para a construção da ponte entre Porto Soberbo, em Tiradentes do Sul, e El Soberbio, em Missiones, na Argentina. Russomano trouxe uma boa notícia para a região, revelando que os recursos necessários para a concretização dessa importante travessia já estão garantidos.

Segundo o deputado, a maior parte dos cerca de 25 milhões de dólares necessários para a construção da ponte de aproximadamente 450 metros será proveniente de um fundo do próprio Parlamento do Mercosul. Além disso, em uma revelação exclusiva para a Rádio Província, Russomano confirmou que o fundo binacional entre Brasil e Argentina já está assegurado, destinado a cobrir as contrapartidas de 3% exigidas dos países no projeto. Com essa confirmação, todo o montante necessário para a realização da obra está garantido.

No entanto, para que a construção da ponte se concretize, é necessário que o projeto técnico seja realizado, o qual terá um custo aproximado de 5 milhões de reais. Essa verba já foi assegurada pelo Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que em breve liberará o recurso, possibilitando o início do processo de licitação para a contratação de uma empresa especializada na execução do projeto.

A ponte entre Porto Soberbo e El Soberbio representa um importante marco de integração regional, facilitando o fluxo de pessoas, mercadorias e o fortalecimento dos laços entre o Brasil e a Argentina. Com a garantia dos recursos necessários, a região se aproxima cada vez mais da concretização dessa significativa obra de infraestrutura.

