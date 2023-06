EGR executa obras e intervenções em 11 estradas nesta semana

Conforme o diretor-presidente da EGR, Luiz FernandoZáchia, as frentes de trabalho estarão operando em diferentes regiões doEstado, atendendo às necessidades específicas de cada localidade. “Todo município possui sua peculiaridade em termos de logística e desenvolvimento econômico. Por isso, orientamos e espalhamos as nossas equipes por diversos pontos, para que possamos executar obras que qualifiquem as estradas gaúchas”, afirma.

Nas rodovias localizadas na Serra e nas Hortênsias,a EGR dá continuidade às obras de construção do viaduto localizado no km 36 da ERS-115, nas proximidades do acesso à ERS-373 e à Avenida do Trabalhador, em Gramado.Nesta semana, as equipes irão continuar trabalhando na execução do muro de gabião, umaespécie de contenção no entorno da elevada. Na ERS-235, as equipes trabalham na realização de reparos localizados no pavimento da área,dokm22,5 aokm25, entre Nova Petrópolis e Gramado,e dokm2aokm3, emNova Petrópolis.