Em momentos opostos, Vasco e Fla disputam clássico pelo Brasileiro

Vivendo momentos opostos na temporada, Vasco e Flamengo disputam clássico pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira (5) no estádio do Maracanã. ARádio Nacionaltransmite a partida ao vivo.

Ocupando a penúltima posição da classificação da competição nacional com seis pontos conquistados, o Cruzmaltino tem um início de temporada muito negativo. Fora da Copa do Brasil e sem disputar uma competição internacional, a equipe de São Januário soma oito partidas sem vitórias no Brasileiro, com uma sequência de três derrotas consecutivas, a última de 2 a 0 para o Fortaleza no estádio do Castelão.

Registros do treino desta sexta no CT Moacyr Barbosa



Vasco da Gama

Segundo o auxiliar da equipe profissional do Cruzmaltino, Claudio Maldonado, a equipe tem se esforçado para retomar o caminho das vitórias: “Sempre tentamos trabalhar na semana, trabalhar muito para entrar e competir em cada jogo no nível máximo. Não temos o que reclamar dos jogadores, pois cada um está indo no limite. Eles sentem o momento que estamos passando, mas temos que ter sabedoria de saber que ainda há muitos jogos a serem disputados no Brasileiro. Estamos numa posição que não gostaríamos, mas sabemos que há uma evolução do time”.

Um reforço para o clássico é o atacante Pedro Raul, que cumpriu suspensão na última rodada. Já a lateral-direita deve ter o retorno do uruguaio Pumita Rodríguez. Com isso, o Vasco deve entrar em campo com: Léo Jardim; Pumita, Capasso, Léo e Piton; Jair, Galaza, Carabajal e Alex Teixeira; Pec e Pedro Raul.

Apesar de ainda não ocupar as primeiras posições do Brasileiro, o Flamengo vive um momento de retomada na temporada, em especial após a vitória de 2 a 0 sobre o Fluminense, na última quinta-feira (1), que lhe valeu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.

Após a classificação na Copa do Brasil, o Mengão voltou a trabalhar neste sábado (03), no CT!



Flamengo

Ao ser questionado sobre os próximos desafios do Rubro-Negro, Jorge Sampaoli afirmou, em entrevista concedida após a classificação na Copa do Brasil, que sua equipe tem que estar preparada: “O Flamengo tem que estar preparado. Penso já no clássico de segunda-feira [contra o Vasco]. Depois penso no Racing [próximo compromisso pela Libertadores]. Não posso pensar no Racing antes do Vasco. Penso que no clube que estou, que na minha carreira é o maior que já estive, tenho que pensar jogo a jogo. Essa é a mentalidade”.

Porém, para o clássico com o Vasco, o técnico argentino tem alguns problemas para escalar seu time. Com um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda, o zagueiro Léo Pereira é desfalque certo. Outra possível ausência é o atacante Gabriel Barbosa, que no Fla-Flu saiu de campo com muitas dores na perna esquerda. Assim, um possível Flamengo para o jogo é: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Pulgar, Pablo Maia, Gerson e Arrascaeta; Pedro e Gabigol (Everton Cebolinha).

Transmissão da Rádio Nacional

ARádio Nacionaltransmite Vasco e Flamengo com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rodrigo Campos e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: