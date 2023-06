Fluminense derrota Bragantino e encerra sequência negativa

O Fluminense não jogou bem, mas derrotou o Bragantino por 2 a 1, na tarde deste domingo (4) no estádio do Maracanã, para dar fim a uma sequência de cinco jogos sem vitórias (dois deles pelo Campeonato Brasileiro). ARádio Nacionaltransmitiu a partida ao vivo.

VEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNCE O FLUMINENSE! Com gols de PH Ganso e Felipe Melo, Flu vence o RB Bragantino no Maraca e volta a subir na tabela do Brasileirão!



QUARTA-FEIRA É NO MONUMENTAL DE NUÑEZ PELA @LibertadoresBR ! VAMOS, TRICOLOR! pic.twitter.com/jUVJk55r6G — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 4, 2023

Apesar de atuar em casa, a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz chegou ao confronto pressionada, em especial após a desclassificação da Copa do Brasil, após derrota de 2 a 0 para o Flamengo na última quinta-feira (1).

Talvez tentando dar uma resposta a seus torcedores, os jogadores do Tricolor das Laranjeiras começaram a partida correndo muito, não dando espaços aos adversários e forçando as jogadas de ataque. Desta forma o Fluminense se impôs no primeiro tempo e abriu uma vantagem de dois gols antes do intervalo.

O placar foi aberto aos 26 minutos, quando Arias dominou na ponta direita e avançou com liberdade para cruzar na medida para Ganso, que bateu de primeira, com categoria, para superar o goleiro Cleiton. Sete minutos depois o camisa 10 do Tricolor cobrou escanteio ensaiado para Lima, que chutou na trave, aproveitando o rebote o zagueiro Felipe Melo escorou de três dedos para marcar um bonito gol.

Após tanto esforço, a equipe das Laranjeiras cansou e permitiu que o Bragantino descontasse aos 8 minutos com Thiago Borbas. A partir daí o Massa Bruta pressionou muito, mas não conseguiu vencer novamente o goleiro Fábio.

Palmeiras vence outra

Quem continua vivendo uma fase especial na competição é o invicto Palmeiras, que bateu o lanterna Coritiba por 3 a 1, no estádio da Serrinha, para permanecer na vice-liderança do Brasileiro, agora com uma diferença de apenas dois pontos para o líder Botafogo, que foi derrotado pelo Athletico-PR por 1 a 0 no último sábado (3).

90 e +3! Num dia especial no @AllianzParque , ???????? minutos de apoio da #FamíliaPalmeiras e mais ???? pontos! Que domingo! ????



???? Palmeiras 3x1 Coritiba

? Artur e Rony (2x) #AvantiPalestra #PALxCFC #JuntosNoBrasileirão pic.twitter.com/wSL56XDI8c — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 4, 2023

Mesmo jogando em uma rotação mais baixa do que a que apresenta habitualmente, o Verdão abriu o placar aos 29 minutos, quando Piquerez levantou a bola na área, onde Artur não teve dificuldades para chegar batendo de primeira para superar o goleiro Gabriel. Quatro minutos depois o Palmeiras ampliou. Com grande liberdade na direita, Mayke cruzou para Rony, que finalizou muito bem de cabeça.

Na etapa final, já aos 27, Rony voltou a deixar sua marca, mas desta vez em chute na saída do goleiro adversário após rápida jogada de contra-ataque que começou com passe de Dudu. O Coritiba ainda descontou com Alef Manga aos 37, mas a vitória final foi mesmo do Palmeiras.

Outros resultados:

Grêmio 2 x 1 São Paulo

Goiás 0 x 1 Cuiabá