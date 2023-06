Atlético-MG vence e deixa zona do rebaixamento do Brasileiro Feminino

O Atlético-MG derrotou o Real Ariquemes por 3 a 0 na única partida da Série A1 do Brasileiro Feminino disputada neste domingo (4). Com este resultado, alcançado no no Sesc Alterosas, as Vingadoras chegaram à 12ª posição, fora da zona de rebaixamento, com 15 pontos, quando falta apenas uma rodada para o final da primeira fase. Já a equipe de Rondônia permaneceu na vice-lanterna com apenas nove pontos e teve o rebaixamento confirmado.

E o Galo? O Galo Ganhô! Três gols e três importantes pontos para o Galo Feminino!

A vitória do Atlético-MG foi garantida graças a gols de Soraya, em cobrança de pênalti, de Emily, de cabeça, e de Paví.

A 14ª rodada da competição teve início no último sábado (5). O destaque foi a vitória de 2 a 1 do Internacional sobre o Ceará para garantir a sua presença nas quartas de final da competição nacional. Com os dois gols marcados por Belém Aquino, as Gurias Coloradas assumiram a 5ª posição com 28 pontos.

Duas vezes Belén Aquino!



A camisa 11 decidiu, e as Gurias Coloradas conquistaram os três pontos em casa!

Quem se aproximou da classificação foi o São Paulo, que goleou o Real Brasília, que ainda luta para fugir da queda para a segunda divisão, por 4 a 1 para ficar na 7ª posição com 22 pontos. A outra goleada da rodada até aqui foi a do Avaí/Kindermann, que meteu 4 a 0 no Athletico-PR para continuar sonhando com as quartas. Já o Furacão teve o rebaixamento confirmado após o revés.