Brasil conquista quatro medalhas na abertura do Parapan de Jovens

A delegação brasileira estreou no Parapan de Jovens de Bogotá 2023, no último sábado (3), com 11 vitórias em 14 jogos de tênis de mesa. Oito brasileiros iniciaram a participação e quatro já chegaram às semifinais, garantindo medalhas, pois não há disputa pelo bronze.

Na disputa masculina das classes 1 a 5 (cadeirantes) do tênis de mesa, os paulistas Lucas Arabian e Carlos Eduardo Moraes venceram as duas primeiras partidas e se classificaram para as semifinais, programadas para a tarde deste domingo (4).

Na chave feminina das classes 6 a 8, a carioca Sophia Kelmer, porta-bandeira brasileira no Parapan de Jovens 2023, e a goiana Lethicia Lacerda, ambas da classe 8, também alcançaram as semifinais com dois êxitos no sábado. A primeira derrotou a guatemalteca Anaili Arreola por 3 sets a 0 (parciais de 11/5, 11/4 e 11/3) e a venezuelana Charley Ramírez por 3 sets a 0 (triplo 11/2). Já a goiana passou pela costarriquenha Kristel Morales por 3 sets a 0 (11/1, 11/8 e 11/2) e a salvadorenha Nahomy Ashley Rivera por 3 sets a 0 (triplo 11/1).

Ainda na noite de sábado foi realizada a cerimônia de abertura do torneio na Unidade Desportiva El Salitre. Além de Sophia Kelmer, o judoca gaúcho Marcelo Casanova também foi porta-bandeira da delegação brasileira. O Brasil foi a terceira das 20 delegações a desfilar na pista de atletismo do Salitre, após Argentina e Aruba.

O vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Yohansson Nascimento, o diretor de Esporte de Alto Rendimento, Jonas Freire, e o diretor de Desenvolvimento Esportivo, Ramon Pereira, também estiveram presentes no local. Além deles, representantes do comitê continental, do município e do país caribenho marcaram presença na cerimônia.

Neste domingo, além das semifinais e finais individuais do tênis de mesa, o Brasil estreará no basquete em cadeira de rodas, no judô, no goalball e no tênis em cadeira de rodas.