Semana de 5 a 7 de junho tem 21 licitações previstas na Agenda Celic

A aquisição de equipamentos de navegação para o Corpo de Bombeiros Militar é um dos destaques dos pregões eletrônicos da Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para o período de 5 a 7 de junho. O certame ocorrerá às 9h30 de segunda-feira (5/6). Pela mesma modalidade, estão previstas licitações para seguro de veículos do Detran e compras de materiais gráficos e hospitalares, além da contratação de postos de trabalho na área da saúde para atuação nas cidades de Pelotas, Montenegro e Porto Alegre.

A semana mais curta, em razão do feriado de Corpus Christi, terá 21 licitações, com o objetivo de atender a demandas de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.

Licitações previstas para o período de 5 a 7 de junho