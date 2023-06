Tênis: Bia Haddad alcança oitavas de final de Roland Garros

A brasileira Beatriz Haddad Maia derrotou a russa Ekaterina Alexandrova por 2 sets a 1 (parciais de 5/7, 6/4 e 7/5) para seguir, neste sábado (3), para as oitavas de final do torneio de Roland Garros, em Paris (França). Na próxima fase do Grand Slam a paulista medirá forças com a espanhola Sara Sorribes Tormo, que bateu Elena Rybakina, do Cazaquistão.

Também neste sábado, mas nas duplas mistas, Rafael Matos e Luisa Stefani superaram o croata Ivan Dodig e a chinesa Zhang Shuai por 2 sets a 0 (duplo 6/2) para avançarem para as quartas de final no saibro de Paris.

Quem não teve uma boa jornada foi Thiago Wild. Pela terceira rodada das duplas masculinas o brasileiro caiu diante do japonês Yoshihito Nishioka por 3 sets a 2 (parciais de 3/6, 7/6, 2/6, 6/4 e 6/0).

Wild dá adeus a Roland Garros após duas grandes vitórias em sua primeira participação na chave principal. O brasileiro venceu o russo Daniil Medvedev, número 2 do mundo, na primeira rodada e passou pelo argentino Guido Pella, ex-top 20, na sequência.