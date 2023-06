Ministra Daniela Carneiro participa de reunião de ministros do Turismo do Mercosul

Ministra do Turismo se reúne com ministros do Turismo do Mercosul em conferência. Crédito: Roberto Castro/MTur

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, participou nesta sexta-feira (02.06) da XXVIII Reunião de Ministros do Turismo do Mercosul. A videoconferência foi presidida pelo ministro do Turismo da Argentina, Matias Lammens, país que detém a presidência Pro Tempore. No segundo semestre, caberá ao Brasil a condução dos trabalhos da presidência. E a ministra aproveitou o encontro para anunciar o palco do próximo encontro, no segundo semestre, em Foz do Iguaçu.

Participaram da reunião, ainda, os ministros do Turismo do Paraguai, Sofia Montiel, do Uruguai, Tabaré Vieira, a vice-ministra da Bolívia, Eliana Ampuero, a subsecretaria de Turismo do Chile, Verónica Prado e outras autoridades.

“Muito feliz e honrada em participar pela primeira vez desse espaço tão qualificado de debate voltado ao estímulo e fortalecimento da atividade turística no Mercosul”, comentou a ministra do Turismo, Daniela Carneiro.

Entre os temas tratados durante a reunião, estavam a necessidade de promoção conjunta dos destinos e o desenvolvimento de roteiros turísticos integrados na região. Nesse quesitos, as rotas para o turismo de natureza e o Caminho dos Jesuítas foram apresentados como opções para esse desenvolvimento regional.

“O Mercosul possui um imenso potencial turístico com histórias, belezas naturais e culturas únicas. E este Fórum é crucial para que possamos avançar em busca da criação e fortalecimento destes roteiros integrados em busca de promoção conjunta frente aos mercados prioritários”, avaliou.

FRONTEIRAS- Uma das pautas prioritárias tratadas na reunião, foi a questão do turismo de fronteira. As ministra do Turismo do Paraguai e do Brasil reforçaram a importância da realização de um seminário para tratar do tema ainda no segundo semestre.

Por Lívia Nascimento

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo