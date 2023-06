Palestra aborda o diabetes e incentiva hábitos saudáveis em Tenente Portela

No último dia 26, o auditório do CRAS, em Tenente Portela, foi palco de uma importante palestra sobre o diabetes. O evento, promovido pela Associação de Diabéticos Quatro Frentes do Vale do Alto Uruguai, contou com a presença do médico André Andriguetto, que detalhou os aspectos dessa síndrome metabólica que afeta cerca de 7% da população brasileira, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes.

A palestra teve como objetivo promover o aprendizado e a troca de experiências relacionadas ao diabetes. André Andriguetto, que atua junto ao CAPS - Centro de Atenção Psicossocial, abordou diversos aspectos da doença, fornecendo informações relevantes para os participantes.

O evento contou com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, demonstrando a importância dada pela gestão local à conscientização e ao combate ao diabetes. A Associação de Diabéticos Quatro Frentes do Vale do Alto Uruguai desempenha um papel fundamental na região, oferecendo apoio e suporte aos portadores da doença há vários anos.

A prevenção do diabetes tipo 2 e de outras doenças está associada à adoção de hábitos saudáveis. Incentivar uma alimentação balanceada e a prática regular de atividades físicas deve ser uma prioridade. Essas medidas contribuem significativamente para a manutenção da saúde e ajudam a reduzir o risco de desenvolvimento do diabetes e de outras condições associadas.

A palestra sobre o diabetes em Tenente Portela foi uma oportunidade valiosa para disseminar conhecimento, conscientizar a comunidade e estimular a adoção de hábitos saudáveis. Através da informação e do apoio mútuo, é possível enfrentar e controlar o diabetes, proporcionando uma melhor qualidade de vida aos portadores da doença.

