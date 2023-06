Executiva do PP de Tenente Portela é eleita para os próximos três anos

Em uma reunião realizada recentemente, foi eleita a nova Executiva do Partido Progressista (PP) para o triênio 2023-2025. O presidente eleito é Heitor Furini, que assumirá a liderança do partido durante esse período.

Ao lado de Furini, foram eleitos os vice-presidentes Olmiro Parolim e Ercilio Neckel. Para a função de secretários, foram escolhidos Silvane Borba e Carine Davis. Já os tesoureiros serão Marguit Becker e Sadi Lopes da Silva.

Completando a nova Executiva, foram nomeados os membros (vogais) Celso Queiroz, Nilton Splendor, Claudemir Eberahdt, Cleia Winch, Vanderlei de Almeida e Sônia Barbosa.

