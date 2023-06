Barra do Guarita define nova data para inauguração do Mirante de Nossa Senhora dos Navegantes

O município de Barra do Guarita definiu uma nova data para a inauguração do Mirante de Nossa Senhora dos Navegantes. O evento agora está agendado para o dia 18 de junho. A cerimônia estava originalmente planejada para ocorrer no último domingo, mas devido à previsão de chuva e à natureza ao ar livre do evento, a prefeitura optou por adiar.

A programação permanece praticamente a mesma, com uma missa às 10 horas, seguida pelo ato de inauguração e subida da rampa do mirante às 11 horas. Ao meio-dia, haverá um almoço no Clube Navegantes. Além disso, foi adicionado um show baile com a banda Essência da Noite para a tarde, como parte das atividades da nova data.

