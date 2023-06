Derrubadas entrega Kits para Agentes Comunitários de Saúde

A Prefeitura de Derrubadas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, entregou aos Agentes Comunitários de Saúde, kits com itens que serão utilizados durante as visitas dos profissionais em campo.

Além de mochila e colete, foram distribuídos aparelhos de aferir pressão arterial, níveis de glicose no sangue e oxímetro.

O material faz parte do curso “Agentes em Ação”, ofertado em parceria da Universidade do Rio Grande do Sul com o Ministério da Saúde.

Conforme a responsável pela saúde do Município, Fernanda Soares, os servidores passaram por capacitação, com os enfermeiros da Unidade de Saúde.

“A capacitação visa garantir um atendimento com segurança e profissionalismo; é o compromisso da gestão municipal com os profissionais e a comunidade” destacou Fernanda.

