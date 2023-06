Hospitais da região receberão recursos pelo Programa Inverno Gaúcho com Saúde

Na segunda-feira (29), o governo do Estado anunciou o Programa Inverno Gaúcho com Saúde, destinando R$ 10,1 milhões para fortalecer os serviços hospitalares durante a estação mais fria do ano. Dentre os beneficiados está o Hospital Santo Antônio, que receberá recursos para enfrentar o aumento de casos de doenças respiratórias. A solenidade de lançamento ocorreu na Santa Casa de Porto Alegre, com a presença do governador Eduardo Leite e da titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann.

O programa tem como objetivo auxiliar os municípios no enfrentamento do inverno e inclui medidas como a ampliação dos horários de atendimento e de vacinação, disponibilização de equipamentos para UTIs pediátricas, além de ações de telemedicina com médicos especializados.

O Hospital Santo Antônio, será contemplado com recursos do programa, assim como outros hospitais da região, como o Hospital Vida e Saúde, de Santa Rosa, Hospital Bom Pastor de Santo Augusto, Caridade de Palmeira das Missões, e Divina Providência de Frederico Westphalen. Com excessão de Santa Rosa que receberá R$ 2560 mil, os demais vão receber R$ 90 mil cada.

OA demanda por atendimentos de saúde tende a aumentar entre junho e agosto, com as doenças respiratórias sendo a principal causa de internação de crianças e adolescentes no Estado. Pneumonia, asma, bronquite e bronquiolite agudas são as enfermidades que mais levaram à hospitalização, evidenciando a importância de investimentos para o enfrentamento dessas condições.

O Hospital Santo Antônio e os demais hospitais contemplados estão comprometidos em atender todos os pacientes encaminhados pelo Estado e disponibilizar leitos de UTI pediátrica para casos de urgência, garantindo um atendimento adequado durante a estação mais desafiadora para a saúde pública.

