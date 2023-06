Tabela de preços revela diferença de quase 1 real na gasolina em Portela

Uma pesquisa realizada pelo aplicativo “Menor Preço” do Governo do Estado revelou uma significativa diferença nos preços da gasolina em Tenente Portela. De acordo com os dados obtidos, o valor mais baixo encontrado para a gasolina aditivada foi de R$ 5,35, enquanto o preço mais alto chegou a R$ 6,28 por litro. Já para a gasolina comum, o posto que oferece o valor mais em conta cobra R$ 5,35, enquanto o estabelecimento com o preço mais elevado está comercializando o combustível a R$ 6,17 por litro.

Desde essa quinta-feira, entra em vigor o novo índice de ICMS, que será cobrado de forma padronizada pelos estados no valor de R$ 1,22 por litro de gasolina. Essa alteração resultará em um acréscimo de aproximadamente R$ 0,28 no preço final para o consumidor. Alguns postos já aplicaram esse aumento imediatamente, enquanto outros podem adotá-lo nos próximos dias.

É importante ressaltar que esses ajustes não se aplicam ao preço do Diesel, que permanece com a desoneração e, portanto, seus valores se mantêm estáveis. Em Tenente Portela, o menor preço encontrado para o Diesel S-10 é de R$ 4,88, enquanto o mais caro está sendo comercializado por R$ 5,51.

Essas informações destacam a importância de pesquisar e comparar preços antes de abastecer, a fim de garantir economia no momento de abastecer o veículo. Fique atento às variações nos postos da região e busque opções que melhor se adequem ao seu bolso.

