Reunião define novas ações para construção de ponte em Itapiranga

Em uma reunião realizada esta semana na sede do Governo de Santa Catarina, em Florianópolis, ficou acordado que o governador Jorginho Melo assinará nos próximos dias a federalização do trecho da rodovia 163. Isso permitirá que o Governo Federal invista recursos na rodovia e, consequentemente, na construção da ponte entre Barra do Guarita e Itapiranga, no Oeste Catarinense.

Essa decisão traz boas notícias para a região, pois garantirá o aporte financeiro necessário para a construção da ponte. A bancada catarinense no Congresso Nacional já decidiu que irá destinar emendas parlamentares para esse fim. Além disso, a bancada do Rio Grande do Sul também sinalizou que seguirá pelo mesmo caminho, com lideranças regionais negociando com deputados e senadores para garantir a indicação de recursos ainda neste ano. Com os recursos assegurados, estima-se que as obras possam ter início no próximo ano.

O projeto da ponte já está em fase final, sendo desenvolvido por uma empresa contratada. Prevê-se que, no início do segundo semestre, o projeto esteja concluído e disponível para o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, possibilitando o início efetivo da obra.

A construção da ponte entre Barra do Guarita e Itapiranga é aguardada há tempos pela região, e a federalização do trecho da rodovia 163 e o apoio da bancada parlamentar são passos importantes para tornar esse projeto uma realidade. A ponte irá melhorar significativamente a infraestrutura viária, promover a integração entre os municípios e impulsionar o desenvolvimento econômico local.

