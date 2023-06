Construção da ponte sobre o rio Turvo em Braga avança

A construção da ponte sobre o rio Turvo, na ERS-518, que liga os municípios de Braga e Campo Novo, está em andamento e progredindo conforme o cronograma. Atualmente, a obra encontra-se na fase de colocação de vigas pré-moldadas, que sustentarão a estrutura da ponte. As fundações e a parte inferior da ponte, próxima ao solo, já foram concluídas, restando agora a parte superior por onde os veículos transitarão.

A construção da ponte faz parte do Plano de Obras do Governo do Estado e conta com um investimento total de R$ 5,7 milhões, provenientes do Tesouro Estadual. Os trabalhos tiveram início em março deste ano e têm previsão de conclusão para 2024. A empresa Traçado é responsável pela execução do projeto, que foi custeado por uma parceria entre os dois municípios beneficiados.

O diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, ressaltou que a obra proporcionará melhorias significativas em termos de segurança, oferecendo uma estrutura mais ampla e segura. Anteriormente, somente um veículo por vez podia atravessar a estrutura de madeira ao lado da nova ponte, o que dificultava o trânsito de caminhões de grande porte. Isso resultava em aumento nos custos de frete, devido ao tempo perdido pelos veículos.

Com a construção da ponte sobre o rio Turvo, espera-se promover o desenvolvimento regional, a segurança viária e o crescimento econômico, proporcionando melhores condições de transporte e logística.

