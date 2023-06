Prefeitos detalham projeto de construção da ponte binacional entre Brasil e Argentina

Três Passos, RS - Na manhã desta quinta-feira (1º), os prefeitos de Tiradentes do Sul, Alceu Diel, de Três Passos, Arlei Tomazoni, e de Crissiumal, Marco Aurelio Nedel, concederam uma entrevista coletiva no auditório da Amuceleiro, em Três Passos, para fornecer detalhes sobre o projeto de construção da ponte binacional que ligará o Brasil à Argentina, conectando os municípios de Tiradentes do Sul (RS) e El Soberbio (Misiones).

Os prefeitos participaram de uma comitiva composta por líderes políticos e empresariais da região Celeiro, juntamente com representantes da província de Misiones, na Argentina. No último dia 29, eles estiveram em Montevidéu, onde participaram de uma reunião fronteiriça promovida pelo Parlamento do Mercosul.

Durante a reunião, as lideranças solicitaram que a construção da ponte seja viabilizada por meio do Focem - Fundo para Convergência Estrutural do Mercosul, uma instância vinculada ao Mercosul, que possui atualmente cerca de 77 milhões de dólares disponíveis. O projeto da ponte em Tiradentes do Sul requer aproximadamente 25 milhões de dólares, o equivalente a cerca de R$ 125 milhões.

A região possuí um anteprojeto da ponte binacional, elaborado por um engenheiro do Daer, datado de 1993. Um projeto atualizado será desenvolvido com recursos do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Os deputados federais Celso Russomano (Republicanos-SP) e Carlos Gomes (Republicanos-RS) já entraram em contato com o governador Eduardo Leite, que garantiu a destinação de recursos para essa questão. O Parlamento do Mercosul enviará uma comunicação oficial ao governo estadual para informar sobre a necessidade de apresentação do projeto.

Atualmente, existem apenas quatro conexões estruturadas com alfândega e imigração entre o Brasil e a Argentina: Uruguaiana/Paso de Los Libres, São Borja/Santo Tomé, Dionísio Cerqueira/Bernardo de Irigoy e Foz do Iguaçu/Puerto Iguazu.

Os prefeitos estimam que o projeto possa se concretizar e a construção da ponte seja iniciada efetivamente dentro de três a cinco anos. No entanto, várias etapas precisam ser superadas, começando pela elaboração do projeto técnico da obra.

