Redentora promove concurso de Educação Fiscal

A Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, através da Receita Municipal, promoverão concurso de Educação Fiscal voltado aos alunos da Rede Municipal de Ensino.

No último dia 26 de maio, o secretário Municipal de Educação, Luís Henrique Perdoncini dos Santos, a Coordenação Pedagógica da Secretaria e as professoras de Português das Escolas Municipais Maria Belmont Albert e Assis Brasil reuniram-se com servidores da Receita Municipal para definir o regulamento do concurso.

O concurso terá como tema “Nota Fiscal Gaúcha no Município de Redentora – RS”, e o aluno deverá promover uma produção textual do gênero Notícia, destinada aos alunos do 8º ano da Rede Municipal de Ensino, ou seja, das Escolas Municipais Maria Belmont Albert e Assis Brasil.

O aluno com a melhor produção textual de cada turma ganhará uma camiseta oficial do Grêmio ou do Internacional, conforme sua escolha. As produções textuais deverão ser entregues até o dia 26 de junho, para divulgação do resultado até 30 de junho.

No dia 31 de maio, no período da manhã, os servidores da Receita Municipal estiveram conversando com a turma do 8º ano da Escola Municipal Assis Brasil. Juntamente com a professora Marli, dialogaram sobre a Educação Fiscal e o Programa Nota Fiscal Gaúcha, a função social dos tributos e a importância do cidadão fazer a sua parte na sociedade.

Foi uma conversa muito produtiva, e, após a explanação sobre os objetivos da Educação Fiscal, cada aluno formulou uma pergunta acerca da origem e aplicação dos recursos públicos no município de Redentora.

Por fim, foi explicado aos alunos o que é Programa Nota Fiscal Gaúcha, sua função social e de combate à sonegação, bem como a importância do cadastro do cidadão e os benefícios da premiação para quem participa do Programa.

