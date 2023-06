Definido índice de reajuste salarial para empregados no comércio da região

Diretoria do Sindilojas Celeiro de Três Passos (Foto: Divulgação/Sindilojas)

Três Passos, RS - O Sindilojas Celeiro, Sindicato do Comércio Varejista de Três Passos e região, em conjunto com o Sindicato dos Empregados no Comércio de Três Passos e região, anunciaram hoje a conclusão bem-sucedida da negociação da Convenção Coletiva de Trabalho.

A convenção, que estará em vigor de 1º de março de 2023 a 28 de fevereiro de 2024, estabeleceu um índice acordado de 5,47%, correspondente ao INPC do período. Além disso, ficou definido que o salário base será de R$ 1.681,62 a partir de 1º de março de 2023.

A abrangência territorial da convenção coletiva de trabalho inclui sete municípios da região: Barra do Guarita, Crissiumal, Derrubadas, Tenente Portela, Tiradentes do Sul, Três Passos e Vista Gaúcha. A iniciativa visa garantir melhores condições de trabalho e benefícios para os empregados no comércio dessas localidades.

Essa convenção coletiva de trabalho é de grande importância para a região, pois estabelece diretrizes fundamentais para as relações laborais no setor varejista. Ela abrange questões como jornada de trabalho, benefícios, reajuste salarial e demais direitos dos empregados.

Representantes dos sindicatos envolvidos ressaltaram a importância do diálogo e do acordo mútuo para alcançar uma convenção justa e equilibrada. Ambos os sindicatos destacaram seu compromisso em promover o bem-estar e a valorização dos trabalhadores do comércio na região, visando garantir um ambiente de trabalho seguro, justo e saudável.

Agora, com a Convenção Coletiva de Trabalho acordada, empregadores e empregados têm diretrizes claras para guiar suas relações e garantir que os direitos e benefícios sejam respeitados. A iniciativa também contribui para fortalecer o setor varejista, que desempenha um papel fundamental na economia local.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.