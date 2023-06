Inscrições abertas para o Seeding The Future Global Food System Challenge com prêmios em US$ 1 milhão

Inscrições para o terceiro Seeding The Future Global Food System Challenge (Semeando o Futuro Desafio do Sistema Alimentar Mundial) estão agora abertas. Fundado pela Seeding The Future Foundation e organizado pelo Institute of Food Technologists (IFT), o Desafio convida cientistas, engenheiros, inovadores, empreendedores e equipes multidisciplinares de organizações não-governamentais (ONGs), organizações sem fins lucrativos, empresas sociais, universidades, instituições de pesquisa, bem como pequenas e emergentes empresas com fins lucrativos, a apresentar inovações revolucionárias que irão ajudar a transformar o sistema alimentar.

O Desafio visa inovações de alto impacto que levem a avanços significativos em um ou mais dos seguintes domínios: alimentos seguros e nutritivos para uma dieta saudável; práticas sustentáveis, incluindo redução de perda / desperdício de alimentos; e acesso a alimentos acessíveis, atraentes e confiáveis pelos consumidores. As inscrições se encerram em 1º de agosto.

"A mudança transformacional é urgentemente necessária para criar sistemas alimentares que melhorem a saúde das pessoas e do planeta. Todas as inovações revolucionárias começam com sementes de ideias que precisam de apoio para crescer e se tornar impactantes. Esta é a base sobre a qual o Desafio é construído. Estamos empolgados e na expectativa de inscrições altamente impactantes que recebemos para o Desafio deste ano", disse Bernhard van Lengerich, fundador da Seeding The Future Foundation.

Para incentivar a inovação em todos os níveis, desde a geração de ideias até o desenvolvimento e ampliação, o Desafio oferece três níveis de premiação totalizando até US$ 1 milhão:

Subsídios iniciais (US$ 25.000 cada) serão concedidos a organizações que criam ideias inovadoras e desenvolveram um protótipo ou prova inicial de conceito, demonstrando que sua ideia é viável e impactante quando em escala.

serão concedidos a organizações que criam ideias inovadoras e desenvolveram um protótipo ou prova inicial de conceito, demonstrando que sua ideia é viável e impactante quando em escala. Subsídios de crescimento (US$ 100.000 cada) serão concedidos a organizações que demonstraram que sua inovação é factível, escalável e projetaram viabilidade econômica em escala bem como alto potencial para serem transformadoras no impacto da saúde das pessoas e do meio ambiente.

serão concedidos a organizações que demonstraram que sua inovação é factível, escalável e projetaram viabilidade econômica em escala bem como alto potencial para serem transformadoras no impacto da saúde das pessoas e do meio ambiente. Grandes prêmios Semeando o Futuro (US$ 250.000 cada) serão concedidos a organizações que criaram inovações economicamente viáveis em escala, confiáveis pelos consumidores e demonstraram grande potencial de impacto, beneficiando a vida e a saúde das pessoas e do meio ambiente.

Vencedores do Desafio inaugural compartilham como este reconhecimento ajudou a respaldar suas respectivas missões:

WorldFish (grande prêmio): "Nós nos unimos a este desafio, pois acreditamos que nossa abordagem de tornar os peixes pequenos disponíveis e acessíveis a crianças e mulheres é uma solução que pode ajudar muitas comunidades a lidar com déficits de nutrientes, sobretudo durante uma pandemia mundial, quando as pessoas perderam seus meios de subsistência, agravando ainda mais a falta de alimentos e insegurança alimentar. Ser anunciado como vencedor do grande prêmio após um processo de seleção muito competitivo é realmente gratificante." - Quennie Vi Rizaldo, Especialista em Nutrição Humana e Gerente de Projetos.

International Rice Research Institute (grande prêmio): "O prêmio GFSC foi uma validação que reconheceu a importância de nosso trabalho e ajudou nossa equipe a acelerar significativamente nossos esforços para disponibilizar gratuitamente diversas variedades de arroz seguras contra arsênico. Também pudemos compartilhar o conhecimento que temos com as agências nacionais para que programas de melhoria para exclusão de arsênico dos grãos de arroz possam ser integrados com a meta de beneficiar a maioria das partes interessadas, em particular produtores de arroz e consumidores." - Dr. Jauhar Ali, Cientista Sênior e Coordenador do IRRI, Projeto de Arroz Seguro contra Arsênico.

iDE (subsídio de crescimento): "O reconhecimento da iDE como vencedora do Seeding The Future Global Food System Challenge atraiu atenção significativaàorganização e seus esforços para enfrentar desafios do sistema alimentar. A doação forneceuàiDE recursos para implementar soluções inovadoras, a fim de aumentar a produção de vegetais nutritivos, sendo que o reconhecimento impulsionou a proeminência da iDE como uma organização líder dedicada a enfrentar desafios do sistema alimentar em todo o mundo." - Rajani Khadka Adhikari, Gerente de Programas e Operações.

Para ver a eligibilidade, FAQs bem como a aplicação e rever o processo, acesse ift.org/food-system-challenge.

Sobre o Institute of Food Technologists

O Institute of Food Technologists (IFT) é uma organização internacional com cerca de 12.000 membros individuais de mais de 100 países comprometidos com o avanço da ciência dos alimentos. Desde 1939, o IFT reúne as mentes mais brilhantes em ciência alimentar, tecnologia e profissões relacionadas de órgãos acadêmicos, governo e indústria para resolver os maiores desafios alimentares do mundo. O IFT trabalha para garantir que seus membros tenham os recursos necessários para aprender, crescer e avançar na ciência dos alimentosàmedida que a população e o mundo evoluem. O IFT acredita que a ciência é essencial para garantir um suprimento mundial de alimentos que seja sustentável, seguro, nutritivo e acessível a todos. Para mais informação, acesse ift.org.

Sobre a Seeding The Future Foundation

A Seeding The Future Foundation é uma organização privada sem fins lucrativos motivada por seu valor central de que todos devem sempre ter acesso equitativo a alimentos seguros, nutritivos, acessíveis, atraentes e confiáveis. Busca inspirar soluções inovadoras que possam ajudar a transformar o sistema alimentar mundial para ser mais sustentável e beneficiar a saúde das pessoas e do meio ambiente. A Fundação oferece financiamento inicial, além apoio a ideias promissoras e inovações de alto impacto para melhorar sistemas alimentares a nível internacional, tecnologias para reduzir perdas após as colheitas em regiões em desenvolvimento, bem como trabalho fundamental em órgãos acadêmicos e na pesquisa. Para mais informação, acesse seedingthefuture.org.

