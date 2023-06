Marcos do Val pede que Eliziane deixe relatoria da CPMI do 8 de janeiro

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) questionou, em pronunciamento no Plenário, nesta quarta-feira (31), a isenção da senadora Eliziane Gama (PSD-MA) na função de relatora da comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI) que investiga as invasões às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro. Marcos do Val disse que a senadora teria ligações políticas com o ministro da Justiça, Flávio Dino, que pode vir a ser investigado pela comissão.

— Eu queria muito que partisse dela [a senadora Eliziane Gama] a questão de deixar a relatoria e entregá-la para outra mulher — disse.

Perseguição

O senador disse ainda que está sendo perseguido pelo ministro da Justiça.

— Eu queria que o Congresso pudesse se posicionar, porque as informações que eu tenho recebido são de que estariam perseguindo a mim e à minha esposa. [...] A informação seria de que ele, o ministro Flávio Dino, estaria montando um sistema atrás de mim — disse.