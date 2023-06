Yakult renova contrato de patrocínio com a CBDA

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e a Yakult do Brasil assinaram, no dia 19 de maio, a renovação de contrato de patrocínio para a natação brasileira até junho de 2024. O novo patrocínio segue o modelo do contrato vigente entre a CBDA e a multinacional, que continuará apoiando todas as ações da natação brasileira – incluindo os Campeonatos Brasileiros absolutos e de categoria.

A marca Yakult também estará estampada nas placas de publicidade, nos pódios e backdrops de entrevistas. “A renovação desta parceria mostra que estamos no caminho certo. Foi um ano muito bom para os esportes aquáticos e, claro, com apoio da nossa patrocinadora oficial, a Yakult. Esperamos que seja mais uma temporada de sucesso para as duas partes e, consequentemente, para os nossos atletas que são os maiores beneficiados”, afirma o presidente da CBDA, Luiz Fernando Coelho.

A multinacional Yakult – com sede em Tóquio, no Japão – incentiva o esporte com objetivo de tornar as pessoas ainda mais saudáveis, seguindo a filosofia de seu fundador de 'contribuir para uma vida saudável e alegre com base em pesquisas contínuas da Ciência da Vida'. “Temos clareza de que o esporte pode mudar a vida dos atletas porque, além de técnica, ensina disciplina, comprometimento e respeito ao próximo, entre outros valores”, ressalta o presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto.

Desde 2005, a Yakult Honsha (matriz da empresa) é patrocinadora oficial da World Aquatics em seus principais eventos de natação. No ano passado, a filial brasileira vinculou sua marca pontualmente ao Troféu Brasil de Natação 2022 e, em seguida, firmou o acordo de patrocínio fixo com a CBDA.

Além de patrocinar a natação, a matriz da multinacional investe no beisebol desde a década de 1990, no Japão, com o time profissional Yakult Swallows. No Brasil, a empresa mantém o Centro de Treinamento/Academia de Beisebol, em Ibiúna, que também é a sede da Academia MLB Brasil, iniciativa conjunta da Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol (CBBS) e da Major League Baseball (MLB), principal liga profissional de beisebol dos Estados Unidos.

Mais informações

Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 40 milhões de consumidores no mundo. A filial brasileira completa 55 anos em 2023. Para outras informações, basta acessar o site ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial e [email protected].