Comissão de Relações Exteriores cancela reunião desta quinta-feira

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) cancelou a reuniãoagendada para esta quinta-feira (1º), às 10h. Na pauta, havia 12 projetos e duas sabatinas. Uma nova data ainda será definida pela comissão. O primeiro item era o projeto de autoria do senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB), que determina que as empresas de grande porte que tomarem empréstimo junto ao BNDES promovam parceria técnica com universidades públicas brasileiras ( PL 6.039/2019 ). Após a reunião deliberativa, estavam previstas as sabatinas deCláudio Frederico de Matos Arruda, indicado para exercer o cargo de embaixador do Brasil na Austrália e, cumulativamente, nas Ilhas Salomão, Papua Nova Guiné, Vanuatu, Fiji e Nauru, e deRicardo Guerra de Araújo, indicado para o cargo de embaixador do Brasil na Romênia.