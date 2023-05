Esclerose Lateral Amiotrófica: Senado fará homenagem a associações de assistência

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

O Senado também aprovouRequerimento (RQS) 267/2023 , do senador Davi Alcolumbre (União-AP), para desarquivar projeto de lei que pretende retomar a obrigatoriedade do uso de extintores de incêndio em veículos de passeio ( PLC 159/2017 ).

O pedido(RQS) 534/2023 foi apresentado pelo senador Romário (PL-RJ). Ele é o autor do projeto que deu origem à Lei 13.471 de 2017 , que instituiu a data. Romário explica que a intenção da sessão especial é prestar homenagem e dar voz às associações e entidades nacionais que trabalham na assistência, disseminação de conhecimento e busca de apoio aos pacientes, familiares e cuidadores.

O Senado fará sessão especial no dia 21 de junho para celebrar e dar visibilidade ao Dia Mundial de Conscientização e Dia Nacional de Luta Contra a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). Requerimento com esse objetivo foi aprovado nesta quarta-feira (31).

