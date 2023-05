Confirmada indicação para Embaixada do Brasil na Eslováquia

Com 41 votos favoráveis e 4 contrários, o Senado aprovou nesta quarta-feira (31) a indicação do diplomata Gabriel Boff Moreira para a Embaixada do Brasil na Eslováquia ( MSF 14/2023 ).

Em sabatina na Comissão de Relações Exteriores (CRE) , Moreira disse que pretende impulsionar o comércio bilateral com foco na diversificação de produtos agrícolas e de defesa. A relatora da indicação foi a senadora Leila Barros (PDT-DF). Ela destacou que, apesar de o intercâmbio entre os dois países ser pouco expressivo, ha? tendência de crescimento. Em 2022, as exportações brasileiras alcançaram US$ 34,1 milhões, e as importações US$ 317,2 milhões.

Gabriel Boff Moreira nasceu em Florianópolis e é formado em direito. No Itamaraty, serviu em representações do Brasil nos Estados Unidos e na Venezuela.