Após conclusão de reforma elétrica, Escola Lucille Fragoso, de Passo Fundo, retoma aulas nesta quarta-feira (31)

Com um investimento total de R$ 706 mil do governo do Estado para a conclusão da reforma elétrica, a Escola Lucille Fragoso, de Passo Fundo, retomou as aulas presenciais nesta quarta-feira (31/5). Cerca de 300 estudantes, do 1º ao 9° ano do Ensino Fundamental, retornaram às atividades na instituição de ensino, que recebeu uma subestação para atender às necessidades, além de pintura.

Durante o período de quatro anos em que esteve fechado, devido à complexidade da obra e ao período da pandemia de covid-19, o espaço chegou a ser depredado por vândalos, o que tornou necessárias ainda reformas estruturais do prédio e de salas de aula, além de manutenção do pátio. “Foram muitos os desafios para que a escola fosse devolvida à comunidade o mais brevemente possível. A Regional da Secretaria de Obras Públicas do Estado se empenhou para realizar a entrega aos estudantes passo-fundenses”, destaca a fiscal da obra, a coordenadora adjunta da 7ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), Aline Scuro.

Após a desinterdição pela Crop, a 7ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) organizou o espaço para os alunos que estavam alocados em um prédio anexo à Escola João de Césaro e planejou os últimos ajustes necessários. A escola também está recebendo mobiliários novos e é uma das 56 selecionadas para realização das obras das chamadas Escolas Padrão do Programa Avançar na Educação, do governo do Estado.

“Este é um momento muito importante para a comunidade escolar de Passo Fundo. Após a conclusão da obra e encerrado o período da pandemia, que foi de grandes desafios e afetou o processo licitatório, finalmente os alunos estão retornando às aulas no prédio escolar com uma infraestrutura totalmente renovada para recebê-los”, afirma a coordenadora regional de Educação da 7ª CRE, Carine Weber.