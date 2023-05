Brasil tropeça diante da China na estreia da Liga das Nações Feminina

A seleção brasileira feminina de vôlei foi superada pela China por 3 sets a 2 na estreia da Liga das Nações, em Nagoya (Japão), nesta quarta-feira (31), em um jogo equilibrado, decidido notie-break, com parciais de (25/23, 23/25, 25/20, 20/25 e 15/12). As brasileiras voltam à quadra às 6h (horário de Brasília desta quinta (1º de junho), contra as holandesas. O país busca um título inédito na Liga das Nações, após três vice-campeonatosseguidos. Além disso, a competição distribui seis vagas para a Olimpíada de Paris 2024.

Em um jogo muito disputado, a seleção feminina foi superada no tie-break pela China em seu primeiro jogo na Liga das Nações.



A maior pontuadora do Brasil foi Kisy, com 21 pontos.



O próximo desafio já é nesta quinta-feira, contra a Holanda, às 6h (de Brasília). ???????? pic.twitter.com/zWZtLrWBAl — CBV (@volei) May 31, 2023

“Temos que usar essa partida como aprendizado e entender em quais pontos precisamos evoluir. Nos momentos decisivos do jogo, não podemos cometer erros. Gostei do comportamento e da atitude do time. Apesar da derrota, estou saindo dessa partida feliz com o que o nosso time apresentou contra a China”, avaliou o técnico José Roberto Guimarães, em depoimento à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

O time brasileiro contou hoje em quadra Macris, Kisy, Ana Cristina, Julia Bergmann, Diana e Carol. Líbero – Natinha. Entraram – Naiane, Lorrayna, Tainara eMaiara Basso. Amaior pontuadora do lado brasileiro foi a oposta Kisy, que totalizou 21 pontos seguida da ponteira Ana Cristina e a central Diana – ambas com 17. Do lado chinês, a atacante Li totalizou 25 pontos.

Formato da competição

O torneio reúne 16 nações mais bem ranqueadas pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB, na sigla em inglês). A primeira fase é classificatória – de 30 de maio a 2 de julho -, na qual cada seleção joga 12 partidas, em quatro semanas, em locais diferentes. As oito mais bem colocadas avançam à fase eliminatória (quartas de final). Detalhe: os Estados Unidos já têm vaga garantida nas quartas, por serem os anfitriões da fase final (de 12 a 16 de julho).

Programação

1ª semana – Nagoya (Japão)

01/06 – 6h - Brasil x Holanda

03/06 – 0h40 - Brasil x República Dominicana

04/06 – 0h40 Brasil x Croácia

2ª semana – Brasília (Brasil)

14 de junho - 21h -Brasil x República da Coreia

15 de junho - 21h -Brasil x Sérvia

17 de junho - 14h - Brasil x Alemanha

18 de junho - 10h -Brasil x Estados Unidos

3ª semana - Tailândia

28 de junho - 10h30 - Brasil x Itália

29 de junho - 07h: -Brasil x Canadá

30 de junho - 10h30 - Brasil x Turquia

2 de julho - 10h30 -Tailândia x Brasil

Fase final - Estados Unidos

12 a 16 de julho