Estudos de Recuperação Contínua na Rede Estadual começam na quinta-feira (1)

Para garantir a recuperação e a recomposição de aprendizagens e consolidar os conhecimentos e as habilidades para o andamento da trajetória curricular dos estudantes, as escolas da Rede Estadual terão como foco, a partir de quinta-feira (1/6), as atividades dos Estudos de Recuperação Contínua. O cronograma de recuperação das aprendizagens em 2023 ocorre em três períodos: de 1º a 9 de junho, de 4 a 15 de setembro e de 7 a 15 de dezembro.

Documento Orientador

A medida prevê um conjunto de ações continuadas a serem realizadas no cotidiano das atividades pedagógicas desenvolvidas em sala de aula ao longo do trimestre letivo. Além disso, inclui um momento específico, ao final de cada trimestre, cujo objetivo é a superação de dificuldades de aprendizagem e o oferecimento de uma oportunidade de recuperação da nota trimestral para os estudantes.

O professor, a partir das avaliações diagnósticas e de aprendizado, deverá utilizar metodologias ativas que incentivem o protagonismo estudantil, proporcionando a troca de experiências e a interlocução entre os agentes envolvidos no processo de aprendizagem a fim de consolidar as competências necessárias.

Critérios

As atividades previstas para o período dos Estudos de Recuperação Contínua devem contemplar todos os estudantes da escola, de acordo com o cronograma estabelecido pela Secretaria de Educação (Seduc).No planejamento,atividades para os estudantes que ainda não consolidaram as aprendizagens ou apresentam nota inferior a 6,0 devem ser priorizadas.

Caso o estudante ainda mantenha a nota inferior a 6,0, o professor deverá, ao longo de todos os trimestres, garantir atividades complementares com vistas a desenvolver as habilidades essenciais – permitindo, assim, a consolidação das aprendizagens e a alteração da expressão do resultado em qualquer trimestre.

Recursos tecnológicos

Para que os alunos tenham recursos para estudar e repassar as questões mais importantes para a recuperação, a Seduc disponibiliza uma série de ferramentas que podem ser acessadas por computador, tablet e celular.

Entre elas, estão: uso de plataformas de leitura, como Elefante Letrado e Árvore de Livros; utilização de plataformas de estudo do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, como Grapho Games e Khan Academy; disponibilização do Pré-Enem Seduc RS pela TVE-RS e pelo canal do YouTube TV Seduc RS.