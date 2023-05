Eliziane Gama apresenta plano de trabalho para CPMI nesta quinta

A CPMI do 8 de Janeiro realiza sua segunda reunião nesta quinta-feira (1º), a partir das 9h, para apresentação do plano de trabalho pela relatora, senadora Eliziane Gama (PSD-MA). A reunião será no Plenário 2, da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo 2 do Senado.

De acordo com Eliziane, a elaboração do plano levou em consideração as centenas de requerimentos já apresentados nessa fase inicial da CPMI encarregada de investigar os ataques aos Poderes da República no dia 8 de janeiro.Para a senadora, a realização de duas reuniões por semana seria "razoável" para a condução das investigações e oitivas no âmbito da CPMI.

— É um colegiado muito plural, a gente está conversando com líderes dos mais variados partidos do colegiado que integram de fato essa comissão. [...] De forma que o nosso plano de trabalho vai tentar aproximar o máximo possível do sentimento da maioria da CPMI. Faremos um plano de trabalho importante, conciso e focado no objeto principal [...], que é exatamente a investigação acerca dos atos do 8 de janeiro — disse Eliziane em entrevista à TV Senado.

Na primeira reunião , no dia 25 de maio, a CPMI escolheu Eliziane Gama como relatora e o deputado federal Arthur Maia(União-BA)como presidente.A comissão parlamentar mista de inquérito terá 180 dias para apresentar e votar o relatório final. Em seguida, as conclusões, recomendações e eventuais indícios de irregularidades encontrados durante o processo serão encaminhados ao Ministério Público, à Polícia Federal ou a outros órgãos competentes para que sejam tomadas as medidas cabíveis com base nas conclusões e recomendações da CPMI.

A CPMI é composta por 16 senadores e 16 deputados, com igual número de suplentes. Confira aqui quais parlamentares fazem parte da comissão.