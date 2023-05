Mecias de Jesus critica visita de Nicolás Maduro ao Brasil

O senador Mecias de Jesus (Republicanos-PR) criticou, em pronunciamento em Plenário nesta terça-feira (30), a visita do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ao Brasil.O senador questionou a postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de receber Maduro com honras militares, mesmo diante das graves violações de direitos humanos cometidas pelo regime venezuelano.

Mecias registrou a existência de mais de 240 presos políticos na Venezuela e condenou os atos de violência cometidos pelo regime contra manifestantes e opositores políticos. Ele também citou vídeos brutais que circulam nas redes sociais, mostrando execuções de pessoas que questionaram o governo de Maduro.

—Como é que os nossos militares foram submetidos a tal vexame? Bater continência para o comandante de um regime que, há quase um quarto de século, infelicita a vida de seu povo e consuma um dos maiores genocídios em nosso continente.Calcula-se que já saíram da Venezuela mais de 7 milhões de pessoas, desde que ali se instalou o bolivarianismo. Desse total, cerca de 1 milhão de refugiados entraram no Brasil pela fronteira com Roraima. Boa parte desse total vive no nosso estado. A quinta maior nação anfitriã de venezuelanos na América Latina é o Brasil.

O senador alertou ainda para a dívida de mais de R$ 12 bilhões que a Venezuela tem com o Brasil, proveniente de investimentos realizados durante os governos petistas. E destacou a acusação criminal apresentada pelos Estados Unidos contra Nicolás Maduro por tráfico internacional de drogas, enfatizando que receber um criminoso procurado por narcotráfico internacional envergonha o país.