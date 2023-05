Kajuru elogia retomada de diálogo entre países da América do Sul

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) destacou em pronunciamento nesta terça-feira (30) a reunião da cúpula de líderes da América do Sul, que ocorre em Brasília. Segundo o parlamentar, o objetivo do evento é retomar a comunicação com países sul-americanos, que , segundo afirmou, foi “abandonada” na gestão de Jair Bolsonaro. Para Kajuru, o governo brasileiro “sabe a diferença entre os países participantes, mas não pode ignorar as possibilidades de reativação do diálogo, já que a reinserção regional contribuirá para a recuperação do protagonismo brasileiro na cena internacional".

De acordo com Kajuru, a América do Sul enfrenta, há anos, baixo crescimento econômico e alta desigualdade social, com fatores agravados após a pandemia de covid-19. Ele ressaltou que é preciso superar a pobreza, o desemprego, os problemas de saúde, o crescimento do crime organizado e as dificuldades impostas pelas mudanças climáticas “em um ambiente de polarização política cada vez mais acentuada”.

— É um debate que o Brasil, maior potência da região, tem como conduzir. Para tanto, precisa retomar o papel de liderança, questionado por causa do comportamento do governo Jair Bolsonaro, que deu as costas para o continente, gerou instabilidades regionais e acabou isolado.

O parlamentar pontuou que, acima das posturas ideológicas e visões diferentes, os países participantes podem encontrar “dominadores comuns" que sustentem o diálogo. De acordo com Kajuru, a reunião deve resultar na criação de um grupo de trabalho que vai apresentar, em 120 dias, uma proposta para institucionalizar um bloco que integre os países da América do Sul, reforçando ou substituindo a União de Nações Sul-Americanas (Unasul), bloco ao qual o Brasil retornou neste ano.

O senador defende que o governo não deixe o Mercado Comum do Sul (Mercosul) em “segundo plano” e se esforce para sacramentar o acordo comercial com a União Europeia. Para Kajuru, esse acordo terá papel essencial na recuperação da economia brasileira e das nações do Mercosul, além de beneficiar os demais países do continente.