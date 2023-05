Três Passos busca abertura de novas especialidades no Hospital de Caridade

O vice-prefeito de Três Passos, Rodrigo Ipê, e a secretária municipal de Saúde, Maria Helena Krummenauer, se reuniram nesta segunda-feira (29) com a secretária de Saúde do Rio Grande do Sul, Arita Bergmann, em Porto Alegre, com o objetivo de discutir a ampliação dos serviços de saúde no município.

Acompanhados pelo empresário Márcio Machry, pelo diretor do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde, Péricles Nunes, e pela diretora do Departamento de Assistência Hospitalar e Ambulatorial, Lisiane Fagundes, o encontro abordou diversos temas relacionados à saúde em Três Passos.

Uma das pautas discutidas foi a abertura de novas especialidades no Hospital de Caridade local. Segundo Maria Helena, além dos projetos e investimentos já realizados pela atual gestão na área da saúde, os ambulatórios de oftalmologia e urologia também estão entre as prioridades. Ela ressaltou a importância dessas especialidades para a população local, que atualmente precisa se deslocar para outros municípios em busca desses serviços. O objetivo é tornar Três Passos uma referência também nesse aspecto.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.