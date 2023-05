Morre Osmar Von Muller, vereador de Derrubadas

Morreu nesta terça-feira, 30 de maio, o vereador de Derrubadas Osmar Von Muller, PP. Segundo as informações, ele havia passado por um procedimento cirúrgico cardíaco em Porto Alegre nas últimas semanas. As informações é que ele estava se recuperando bem, até ter complicações que o levaram ao óbito nesta terça-feira.

Osmar tinha 80 anos e estava no sétimo mandato consecutivo na Câmara Municipal de Vereadores de Derrubadas. Ele se elegeu pela primeira vez em 1992, na primeira eleição do município, quando da emancipação politíca-administrativa. Depois foi reeleito em 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 e 2020. Na última eleição Von Muller fez 141 votos. Ele presidiu a Câmara de Vereadores quatro oportunidades: 1993, 1997, 2001 e 2004.

Na sua carreira politica ele passou por dois partidos. O PP, antigo PPB e o MDB, sendo que concorreu por esse último nas eleições de 2004 e 2008 e depois retornou ao PP.

Com a morte de Von Muller a cadeira que era ocupada por ele deverá ser destinada ao primeiro suplente do partido, Ademar João Wisniewski, popular Dinda.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.