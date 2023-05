Coleção 'As Fallas do Throno' é entregue ao presidente de Portugal

A coleçãoAs Fallas do Throno,editada pelo Senado,chegou no sábado (27) às mãos do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, durante a 93ª edição da Feira do Livro de Lisboa.A autora d'As Fallas, Virgínia Galvez, chefe do Serviço de Apoio Administrativo da Gráfica do Senado, destacou o simbolismo do ato. O livro apresenta as respostas do Senado e da Câmara a 127 manifestações dos regentes dom Pedro I, dom Pedro II e da princesa Isabel no início de cada ano legislativo do Brasil império.

— Mesmo depois da independência, em 1822, ainda mantivemos muitos vínculos com Portugal. Os grandes homens que construíram o nosso império conseguiram segurar o Brasil em unidade ao fazerem nossa identidade nacional. E a maioria deles era de portugueses que, ao chegarem aqui, colocaram-se como verdadeiros brasileiros— disse, agradecendo o embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro, pela iniciativa de entregar a coleção ao presidente português.

As Fallas do Throno – Senado e Câmara na construção do Império do Brasilapresenta uma transcrição de documentos históricos. São quatro volumes, com o total de 2.476 páginas.As respostas dos parlamentares às mensagens dos imperadores, que foram pesquisadas nos anais do Senado, jamais tinham sido publicadas. A coleção contém também um contexto histórico do que acontecia no Brasil, na forma de uma cronologia que vai de 1798 a 1889. A obra teve também a contribuição de Rosa Vasconcelos, chefe do Escritório Setorial de Gestão do ILB.

Repercussão

Durante a sessão comemorativa do bicentenário do Senado, em 2022, o presidente do Conselho Editorial (Cedit), senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), destacou o trabalho que resultou na publicação.

— Isso é o resultado da pesquisa e do trabalho a partir da máquina do tempo da história, que é o Arquivo do Senado. Essa produção é resultado de três anos de estudo, pesquisa e redação. A publicação é também ilustrada por imagens do período. É razão de muito orgulho para nós ter gravuras de Debret, que muito retratavam todo o drama da formação do país no século 19 — discursou o parlamentar, em referência ao artista Jean-Baptiste Debret, que retratou o Brasil do século 19.

O ex-presidente da Casa José Sarney também elogiouAs Fallas do Throno.

— Esta edição, em quatro volumes, vai ficar para os bibliófilos guardarem por muitos e muitos séculos no Brasil. É um trabalho gigantesco pegar todos esses documentos, peregrinar por todos os arquivos, não só o arquivo do Senado, mas também o da Biblioteca Nacional, o do Instituto Histórico, enfim, todos os arquivos onde se podiam recolher documentos primários, quer dizer, fontes primárias, aquelas onde a história é registrada em primeiro lugar — disse.

A obra pode ser adquirida pelo site da Livraria do Senado .