Governo incentiva hábitos saudáveis com diversas atividades no Dia do Desafio, celebrado na quarta (31)

Em comemoração ao Dia do Desafio 2023, o governo do Estado preparou diversas atrações gratuitas para o público, em parceria com o Sistema Fecomércio RS/Sesc/Senac, na quarta-feira (31/5), em Porto Alegre. A ação tem como intuito estimular a população a adotar práticas saudáveis, exercitando-se por pelo menos 15 minutos. Neste ano, o lema é Dia do Desafio + 1, que incentiva as pessoas a convidarem um amigo para praticar as atividades.

No Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), a Secretaria do Esporte e Lazer (SEL) oferece, às 7h, um aulão especial de ginástica ao ar livre. Um pouco mais tarde, ocorrem dez oficinas esportivas, das 8h às 18h30: atletismo, badminton, beach vôlei, bocha, futebol 7, ginástica, hapkidô, judô, kick boxing, muay thay, tiro com arco. Já à tarde, a partir das 13h30, haverá oficinas de capoeira, levantamento de peso e paradesporto.

No mesmo local, o Programa Esporte e Lazer em Movimento, da SEL, conduzirá também diversas atividades para o público infanto-juvenil, tais como piscina de bolinhas, cama elástica, oficina de pintura e pipoca para o lanche. O Dia do Desafio no Cete marca ainda o início da Campanha do Agasalho no local, com ponto de recolhimento de agasalhos, calçados e cobertores.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) também participa do Dia do Desafio. Nesta edição, o CBM promove 24 horas ininterruptas de atividade física, com início às 19h30 desta terça-feira (30/5) e término às 19h30 do dia seguinte (31/5). A iniciativa engloba diversas modalidades esportivas que aliam o preparo físico e a operacionalidade necessária à carreira de bombeiro militar. Dentre as atividades, destacam-se corrida, vôlei, artes marciais e futebol. A concentração da Corporação será na Orla 3 do Guaíba e no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre.

Para os servidores do Estado, a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) prepara uma ação para as 11h de quarta-feira (31/5), quando será realizada ginástica laboral na rampa da Secretaria da Educação (Seduc), no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff).