CAS debate na quarta precariedade do sistema metroviário de Recife

A precariedade do sistema metroviário do Recife será debatida em audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais (CAE), quarta-feira (31), às 10h30. O debate foi proposto pelo senador Humberto Costa (PT-PE) e subscrito pela senadora Zenaide Mais (PSD-RN).

Humberto Costa destaca que, por muitos anos, o Metrô do Recife foi considerado um sistema de transporte referência no país, reconhecido pela qualidade de suas composições, pela limpeza e conservação dos trens e estações, pela qualidade técnica e, principalmente, pelo atendimento à população.

"Atualmente, o Metrô do Recife é sinônimo de abandono e sucateamento: o que por um momento foi um importante aliado no plano de mobilidade da cidade, hoje não atende de forma plena as necessidades de locomoção daqueles que diuturnamente precisam se deslocar pela região metropolitana da capital", diz o senador.

Já estão confirmados para a audiência, o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, Adriano Lucena; o presidente do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco, Luiz Soares de Oliveira; o gerente operacional de Recursos Humanos da Superintendência da Companhia Brasileira de Trens Urbanos de Recife, José Inocêncio de Andrade Araújo; e o chefe do Departamento de Estruturação de Projetos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Arian Bechara Ferreira.

A reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-cidadania, na internet, em senado.leg.br/ecidadania ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 22 11.